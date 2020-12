FONSECA: “Il Napoli è alle spalle, dobbiamo capire che siamo forti. Calafiori sta crescendo, grande partita di Mayoral”

AS ROMA NEWS ULTIME – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro lo Young Boys. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Prima della partita ha chiesto il risultato e la prestazione. Sono arrivate entrambe…

Abbiamo fatto una buona partita e abbiamo vinto, che era l’obiettivo principale. Abbiamo vinto, e vinto bene. I ragazzi hanno fatto bene.

La Roma ha reagito allo svantaggio e vinto meritatamente, dopo la sconfitta contro il Napoli…

La partita contro il Napoli è passata. Non si poteva perdere la fiducia. Abbiamo analizzato i nostri errori e sapevamo quanto era importante far bene. E’ bello per un allenatore sapere di poter contare su tutti i giocatori che ha a disposizione.

Tutti erano preoccupati per la sconfitta di Napoli: è più contento per la reazione mentale o per la prestazione?

Per entrambe. Dico sempre che bisogna mantenere l’equilibrio. Quello che si dice fuori non può entrare nello spogliatoio. Dobbiamo capire che siamo forti, che stiamo giocando bene e che non può essere un risultato a cambiare la nostra fiducia. Per me è importante mantenerla, rimanere concentrati e ambiziosi. Oggi abbiamo dimostrato ambizione e di aver superato il risultato di Napoli.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Era questa la reazione che si aspettava?

Non posso dire che sia una reazione, ma una continuità dopo una partita in cui non abbiamo fatto bene. Era importante tornare a giocare bene e a vincere. Abbiamo vinto e conquistato il primo posto, bellissima partita.

Calafiori?

Mi è piaicuta molto la sua partita, come quella degli altri. Sta crescendo, è più pronto. Per me questo è importante, così anche per gli altri giocatori.

Mayoral?

Sta crescendo di partita in partita. Oggi ha fatto una grandissima partita, ha fatto una partita per la squadra. Sta crescendo giorno dopo giorno.

Com’è la situazione infortunati?

Ho speranza per Veretout, sono pessimista su Smalling, che sta facendo solo allenamento individuale. Mancini non ci sarà col Sassuolo. Vediamo la situazione di Veretout che non ha avuto nessuna lesione.

Cosa intende per mancato coraggio contro il Napoli?

Ho parlato del momento offensivo. Abbiamo avuto un problema difensivo, la squadra non ha avuto consapevolezza. La squadra in tutti i momenti deve avere coraggio di giocate la palla, per la nostra squadra è normale ma non lo abbiamo fatto col Napoli.

E’ stato un problema di personalità?

No, è stato un problema nella partita. Solo questo.

In Italia diciamo incidente di percorso..

Sì, anche in Portogallo.

Sul possesso palla questa sera…

La cosa più importante di questa partita era questo: sentire che tutti i giocatori vogliono giocare. E’ importante sentire fiducia in tutti i giocatori, oggi ho sentito questo. E’ importante che i giocatori quando giocano trasmettano questo sentimento all’allenatore. Oggi hanno fatto bene.