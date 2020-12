SPINAZZOLA: “Questo è un grande gruppo, il modulo è definito. Sono felicissimo per Calafiori e Mayoral”

AS ROMA NEWS – Leonardo Spinazzola parla a Sky Sport al termine del match di Europa League vinto per 3 a 1 contro lo Young Boys. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Vedendo Calafiori così, puoi anche riposarti…Va tutto meglio da qualche settimana, togliendo Napoli?

Sì, penso che l’episodio di Napoli sia isolato. Oggi abbiamo fatto un grande primo tempo di grande qualità, avremmo potuto segnare 2-3, poi siamo andati sotto e abbiamo reagito alla grande. E’ la conferma di questa squadra, che è un grande gruppo e chiunque gioca lo fa bene. Il modulo è definito, ci alterniamo tutti in allenamento, sappiamo tempi e giocate, ci troviamo bene con tutti.

La cosa che ti è piaciuta di più stasera?

Il gol di Calafiori, sono molto contento per lui. Ha provato a segnare nel primo tempo, poi ha fatto questo super gol. Sono molto felice anche per Mayoral, che è entrato meglio in squadra, tiene palla e ci fa salire, ci sta aiutando molto.