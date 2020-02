FONSECA: “Il Siviglia è una delle squadre più forti dell’Europa League. Molto importante giocare l’andata fuori casa”

AS ROMA NEWS ULTIME – Paulo Fonseca commenta a caldo il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League che vedrà i giallorossi sfidare il Siviglia. Queste le parole dell’allenatore portoghese a Roma TV:

Che sorteggio è stato?

Il Siviglia è una delle squadre più forti di questa competizione. La conosco bene, ha un grande allenatore con giocatori di esperienza.

Ci sono similitudini tra Roma e Siviglia?

Non la forma del gioco, loro hanno cambiato molto in questi anni e anche noi. Hanno un nuovo allenatore e in questa stagione hanno fatto molti investimenti. Hanno però una forma diversa di gioco.

E’ vantaggio giocare la seconda in casa?

E’ molto importante giocare la prima fuori, se facciamo un buon risultato è buono giocare il ritorno in casa. Se facciamo un buon risultato può essere meglio per noi.

Qualche sorpresa dopo le gare di ieri?

Si, non mi aspettavo l’uscita di Arsenal e Ajax.

Fonte: Roma TV