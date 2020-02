Siviglia, Lopetegui: “Avevo detto a Monchi che avremmo pescato la Roma. Affronteremo i giallorossi con tutta l’ambizione del mondo”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il tecnico del Siviglia, Julen Lopetegui, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club andaluso. Ecco le sue dichiarazioni sul prossimo impegno in Europa League contro i giallorossi di Fonseca:

“La Roma? Affronteremo un grande club con molta speranza e voglia di passare il turno. L’affronteremo con tutta l’ambizione del mondo, pur essendo consapevoli che saranno due gare molto interessanti e di buon livello.

Conosciamo molto bene la Roma, non ha solo Dzeko ma anche altri grandi giocatori. Lotteremo con la massima ambizione per passare il turno. Avevo detto a Monchi che avevo l’intuizione che ci sarebbe toccata proprio la Roma. La prima in casa e il ritorno fuori? Quello che è stato è stato, possiamo solo far bene e giocare bene”.