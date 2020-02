Sorteggio Europa League, la Roma sfiderà il Siviglia di Monchi negli ottavi. Date e orari di andata e ritorno

ULTIME NEWS AS ROMA – Ancora pochi minuti, poi conosceremo quale sarà l’avversaria della Roma negli ottavi di finale di Europa League. A Nyon si sta per svolgere il sorteggio del prossimo turno della competizione europea.

Stavolta non ci saranno teste di serie né limitazioni di accoppiamenti tra squadre della stessa nazione. Da evitare l’Inter, ma anche il Manchester United e il Siviglia. Più abbordabili sarebbero Lask e Copenaghen, ma anche i turchi del Basaksheir già battuti nettamente nel girone.

Vi lasciamo al live del sorteggio, con gli ottavi di finale che prenderanno forma in diretta. Buon divertimento.

EUROPA LEAGUE, IL SORTEGGIO LIVE

Ore 13:20 – Sarà dunque Siviglia-Roma l’ottavo di finale dei giallorossi. Andata in Spagna il 12 marzo ore 18:55, ritorno all’Olimpico il 19 alle ore 21. Anche l’Inter pesca una spagnola, il Getafe.

Ore 13:12 – Si parte, questa la composizione live degli ottavi:

Istanbul Basaksehir-Copenaghen

Olympiacos-Wolverhampton

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk

Inter-Getafe

Sevilla-Roma

Eintracht/Salisburgo-Basilea

Lask-Manchester United

Ore 13:10 – Ora vengono spiegate le regole del sorteggio, tra poco si comincia.

Ore 13:00 – La cerimonia ha inizio. Non ci sono teste di serie e sono ammessi gli scontri tra squadre della stessa federazione. La prima estratta giocherà la sfida di andata in casa (12-19 marzo). Tra poco il via al sorteggio, prima viene mostrata una clip di presentazione con le 16 squadre.

Ore 12:50 – L’inizio dell’evento è previsto per le ore 13. Seguiranno aggiornamenti in diretta. Queste tutte le possibili avversarie della Roma negli ottavi:

Glasgow Rangers

Wolfsburg

Lask

Basilea

Bayer Leverkusen

Istanbul Basaksehir

Wolverhampton

Getafe

Olympiacos

Shakthar Donetsk

FC Copenaghen

Inter

Manchester United

Siviglia

Salisburgo/Eintracht (si gioca oggi)

Giallorossi.net – A. Fiorini