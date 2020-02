Rebus Diawara, recupero più lungo e spettro operazione. E ora si ferma anche Veretout

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dalle sensazioni positive alla doccia fredda: Diawara sembrava sul punto di tornare a disposizione di Fonseca dopo le sue presenze con il gruppo a Trigoria, ma ieri l’allenatore portoghese ha frenato sulla data del rientro in campo del guineano.

“Non so se potrà esserci per la partita di andata (in programma il 12 marzo, ndr) degli ottavi di finale“, ha dichiarato il tecnico dopo Gent-Roma, gelando gli entusiasmi di chi credeva che Diawara potesse tornare a breve tra i convocati del mister.

Ma come sta Diawara? La terapia conservativa è davvero un successo come sembrava oppure il calciatore rischia di dover tornare sotto ai ferri per risolvere il problema? A gettare un’ombra su questa seconda ipotesi è Riccardo Angelini, in arte “Galopeira”, conduttore di Tele Radio Stereo.

“Si dovrà operare”, ha affermato questa mattina lo speaker dell’emittente radiofonica, “La Roma rischia di aver buttato due mesi per aver provato la terapia conservativa“. Per adesso però non arrivano notizie dal club giallorosso al riguardo. Diawara proseguirà con il programma di recupero stabilito nella speranza che la scelta effettuata qualche settimana fa sia stata quella giusta.

Intanto anche Veretout rischia di fermarsi per una botta alla caviglia rimediata ieri sul campo del Gent: il giocatore non è al meglio della condizione e la sua presenza contro il Cagliari è in dubbio. Se non dovesse farcela, resterebbe il solo Villar come centrocampista di ruolo oltre a Cristante.

Giallorossi.net – G. Pinoli