UFFICIALE: riscattati Mancini, Veretout e Carles Perez. Sadiq ceduto al Partizan per 1,75 miloni di euro

AS ROMA NEWS – La Roma ha reso noto la relazione semestrale del club, nella quale vengono specificati i riscatti di Gianluca Mancini e Jordan Veretout. Ecco quanto si legge nel comunicato: “Le condizioni contrattuali per la trasformazione dell’acquisto temporaneo in definitivo dei calciatori Veretout e Mancini si sono verificate”.

Si rende noto anche il riscatto ufficiale di Carles Perez, arrivato al gennaio dal Barcellona in prestito oneroso con obbligo di riscatto: “Si comunica l’acquisto a titolo definitivo di Carles Perez Sayol dall’FC Barcelona, per una parte fissa di 11 milioni di euro ed una parte variabile, fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro, legata a bonus realtivi al raggiungimento di determinati risultati sportivi”.

Ufficiale anche la cessione a titolo definitivo di Sadiq al Partizan Belgrado. Il centravanti nigeriano era già in prestito nel club serbo ed è stata dunque una formalità il suo acquisto alla cifra di 1,75 milioni di euro. La Roma ha però comunicato oggi che, oltre alla cifra pattuita per la cessione, si riserva anche il 10% sulla futura rivendita del calciatore da parte del Partizan.

Fonte: asroma.com