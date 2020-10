Conferenza FONSECA: “Mayoral bel giocatore, ma non è ancora nostro. Diawara? Se l’agente pensa di impressionarmi, si sbaglia”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Mister Paulo Fonseca si presenza in sala stampa per la conferenza alla vigilia di Udinese-Roma, gara che si giocherà domani sera al Friuli. Queste le domande dei giornalisti sul match e sulle mosse di mercato, e le risposte dell’allenatore giallorosso:

Sky Sport: “Borja Mayoral, ci dà un suo giudizio?”

“E’ un buon giocatore, ma fino a quanto non sarà nostro non ne parlo”.

Sky Sport: “Confermerà in blocco la squadra contro la Juve?”

“Non posso dire sempre la squadra che giocherà, ma non penso di cambiare molto. Vediamo domani”.

Gazzetta dello Sport: “E’ rimasto sorpreso dalle parole dell’agente di Diawara?”

“Sì, devo dire sì. Diawara ha imparato molto, è stato importante per la squadra, lo è ancora e non c’è nessun problema con lui. Se l’agente pensa che questa sia la cosa corretta o che mi può impressionare con questa dichiarazione, sbaglia. Diawara per me e per la squadra è molto importante, e sta lavorando bene”.

La Repubblica: “Pochi cambi contro la Juve. Ha poca fiducia nei giocatori in panchina?”

“No, ho totale fiducia in tutti. Ho già spiegato dopo la partita il perchè dei due cambi e non ho altro da dire”.

Corriere dello Sport / Il Tempo: “Soddisfatto del mercato? La Roma è da Champions?”

“Di mercato non parlo. Abbiamo pochi giorni per chiuderlo, poi ne parleremo”.

Il Romanista: “Pellegrini esprime meglio da centrocampista le sue qualità?”

“Può giocare in diverse posizioni, può farlo molto bene e con la Juve ha fatto una bellissima partita.”

Rete Sport: “Cosa manca per il salto di qualità alla squadra?”

“Abbiamo sempre fatto grandi partite contro le grandi. Per me manca è fare gol nelle situazioni create”.

Tele Radio Stereo: “Peres è pronto per giocare? Chi è il titolare a destra?”

“Non c’è un titolare a destra. Bruno Peres non è al meglio e penso che dobbiamo aspettare un po’ prima di vederlo tornale al meglio”.

Centro Suono Sport: “L’Udinese è una squadra molto fisica, quanto sarà importante l’intelligenza dei trequartisti e il lavoro degli esterni bassi?”

“È una partita totalmente diversa, l’avversario difenderà basso. La profondità è un momento importante per trovare spazi, ma devo dire che sarà una partita di pazienza, in cui dobbiamo scegliere il miglior momento per attaccare. Tutte le grandi hanno avuto difficoltà a vincere a Udine, difendono basso e contrattaccano velocemente”.

Roma Radio: “Si aspetta i gol degli attaccanti?”

“Di tutti i giocatori. Mi aspetto che tutti possano fare gol. Abbiamo sempre creato, per me è importante concretizzare. Penso che gli attaccanti inizieranno a fare gol”.

Roma TV: “Quanto è felice che il mercato stia terminando?”

“Il mercato aperto non è facile per nessuno, sono uno che vuole che il mercato chiuda, perché dopo è più facile lavorare. In questo momento siamo vicini alla chiusura, dopo sarà più facile”.

Giallorossi.net – A. Fiorini