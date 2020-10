“ON AIR!” – MAGNI: “Roma un po’ più forte dell’anno scorso, ma non è da quarto posto”, PALIZZI: “Stravedo per Fosu-Mensah, è superiore a Dalot”, BERSANI: “Con Mayoral non hai preso quello che ti serviva”, D’UBALDO: “Fonseca è ancora sotto esame”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Borja Mayoral fa 38 presenze e 17 gol a 18 anni, in Serie B spagnola, nella squadra B del Real. Poi lo danno al Wolfsburg dove gioca 19 partite e fa 2 gol, e quindi ha già fatto esperienza all’estero, che è una cosa importante. Poi torna al Real, gioca molto poco, e fa 3 gol. Ma forse giocare a 20 anni nel Real Madrid è un po’ complicato, ricordo che lì Robben faceva la panchina… Nei due anni successivi va al Levante, squadra di media-bassa classifica della Liga, fa 63 presenze e 11 gol. Nelle nazionali spagnoli ha buoni numeri, nell’Under 21 spagnola ha 31 presenze e 16 gol. Insomma, ha fatto cose interessanti. E’ vero, nel Levante non ha fatto tanti gol, a oggi il suo curriculum non dice che è un bomber da 3 gol a partita. Ma se Zidane c’ha pensato prima di darlo via, qualcosa vorrà dire…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Mayoral era considerato fortissimo quando lo trattava la Lazio, poi è diventato una pippa quando lo cercava la Roma, poi è tornato fortissimo quando sembrava che Zidane non volesse più darlo via, e oggi che è atterrato qui è di nuovo diventato una pippa… Eppure mi pare che giocasse nel Real Madrid, che mi sembra abbia qualche attaccante… Dalot? Lo conosce bene Fonseca, ma questo Mensah è un giocatore dalla duttilità impressionante. Ha una fisicità impressionante, può fare anche il mediano e il difensore centrale, è un giocatore molto interessante. Questo sarebbe un giocatore molto utile alla causa…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io sono particolarmente contento dell’arrivo di Borja Mayoral, non tanto per la forza del giocatore, che ancora non conosco così bene. Sono contento perchè c’è un club che tra mille difficoltà tenta di muoversi e lo fa con cognizione di causa. Serviva una punta e l’hanno trovata, poi quanto è forte lo scopriremo. A me più che quanto sia forte, mi interessa sapere quanto sia di rendimento. Su Smalling non dico niente fino a quando non arriva, ma sarebbe un altro bel tassello per formare una squadra. La Roma sta tentando di mettere su una squadra che la obbliga a battere sulle le squadre più deboli. Con Borja Mayoral e Smalling farebbe un salto di qualità, ma per competere per il primo posto serve tempo…quindi calma, non facciamoci troppe aspettative…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “A me piace tantissimo Fosu-Mensah… Lo conosco abbastanza bene. Nonostante sia di origini ghanesi, è nato ad Amsterdam e ha giocato con la nazionale olandese. E’ un giocatore di grande spinta, grande fisico. Lui è in scadenza di contratto, quindi o lo prendi a titolo definitivo, o fai come con Borja Mayoral e cioè rinnova e poi lo prendi in prestito… A me piace più Mensah che Dalot…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma così è un pochino più forte dell’anno corso, ma non abbastanza da arrivare quarta. Peccato per l’infortunio di Zaniolo, con lui forse saresti riuscito a lottare per i primi quattro posti. Kumbulla me lo prendo al posto di Kolarov, che era in parabola discendente. Borja Mayoral è un attaccante interessante, Pedro è un giocatore importante. Alla fine, di poco, sei più forte. Ma non abbastanza da passare dal quinto al quarto posto. E’ un peccato per Zaniolo, che è il giocatore che ti faceva la differenza insieme a Dzeko…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Dzeko con Mayoral? Perchè no, si può fare. Io non vedo incompatibilità, ora vediamo come deciderà di schierarli il mister… E’ un mercato di pane e pezzetti che non ti fa morire di fame, nel senso che stavi andando verso una conclusione malinconica e quello che sei riuscita a fare l’hai fatto… Secondo me la differenza l’avresti fatta con un grande investimento a centrocampo e risolvendo i tuoi equivoci. Non hai potuto e non lo hai voluto fare. Per me un portiere dovevi portarlo subito, e per me per il vice Dzeko non hai preso quello che serviva. Facendoci il segno della croce coi terzini, dovevi fare un colpo a centrocampo. E’ lì che si vincono le partite, e non hai fatto niente. Secondo me stiamo lì, come l’anno scorso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma è un po’ più forte dell’anno scorso, e rispetto all’anno scorso mi aspetto qualcosa in più dall’allenatore, mi aspetto che abbia più certezze. Pensare oggi che la Roma arriverà sesta o settima dopo aver visto il Milan ieri, che è stato preso a pallonate, mi sembra però eccessivamente pessimistico…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Secondo voi chi è più completa, la Roma con Smalling o la Lazio? Secondo me la Roma è più forte in difesa, mentre la Lazio è più forte in attacco… Secondo me alla Roma manca un grande terzino destro, manca un grande portiere. Ma i gol chi li fa? Mayoral viene a fare la riserva, e i gol li dovrai chiedere come sempre a Dzeko…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Chi è più completa tra Roma e Lazio? Ma ragazzi, secondo me esagerate. La Roma deve superare un gap da 15 punti che aveva con la Lazio… Secondo me siete condizionati dal 4 a 1 contro l’Atalanta, guardate che anche la Roma avrebbe preso 4 gol contro di loro. Adesso la Roma è diventata più forte della Lazio, ma guardate che Smalling ce l’aveva già! La Lazio aveva in mano Borja Mayoral, e se non l’ha preso è perchè Tare ha deciso di puntare su Muriqi perchè pensa sia molto più forte dello spagnolo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Secondo me la difesa della Roma è di un altro livello rispetto a quella della Lazio, ma proprio un altro mondo… Se la Lazio avesse fatto il mercato della Roma, avrebbe puntato dritta allo scudetto…”

Franco Melli (Radio Radio): “Il mercato della Roma? Ora non so se ha colmato il gap, ma sicuramente è migliorata…Non so se sia più completa la Roma o la Lazio, il problema secondo me è un altro, e cioè che nessuna delle due al momento è da quarto posto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Smalling è una certezza, Mayoral non lo conosco molto, ma non mi sembra uno per il quale impazzire per l’arrivo…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “La Roma sul mercato ha chiuso per due operazioni importanti su ruoli per i quali Fonseca aveva necessità. Smalling, secondo il tecnico, è il leader della difesa ed ha richiesto a più riprese il suo ritorno. Ora la difesa è puntellata dall’arrivo dell’inglese che ha tanta esperienza. Mayoral è un vice-Dzeko, ma è un acquisto che non fa impazzire i tifosi. Pau Lopez è la nota dolente della Roma, la più grande pecca di Petrachi, pagato tanto ma ha dimostrato tante lacune. Mirante non può garantire di giocarle tutte durante la stagione. Su Mayoral la Roma punta molto anche per i prossimi anni. Il club ha accontentato Fonseca con Smalling, ma ora chiede al tecnico più certezze. Lui è ancora sotto esame…”

Redazione Giallorossi.net