Chi è Fosu-Mensah, il jolly dal fisico impressionante che la Roma sta trattando con lo United

AS ROMA NEWS – Sono in tanti a domandarsi chi sia questo Fosu-Mensah, giocatore di origini ghanesi ma nato e cresciuto in Olanda, che la Roma sembra stia trattando in queste ore con il Manchester United nell’ambito dell’affare Smalling. Si tratta di un calciatore poco noto al grande pubblico perchè, anche complice un grave infortunio al ginocchio, ha faticato a mettersi in mostra con i Red Devils. Ma andiamo a studiare la storia, il ruolo e caratteristiche di questo giocatore molto interessante, e soprattutto particolarmente duttile.

La crescita all’Ajax e il grande salto in Premier

Fosu-Mensah è cresciuto calcisticamente in Olanda, nella miglior fucina di giovani talenti, e cioè nella cantera dell’Ajax. Poi però gli osservatori del Manchester United vedono in lui un grande potenziale e lo portano in Inghilterra, dove il giocatore si formerà definitivamente. A soli 18 anni esordisce in prima squadra nella vittoria per 3 a 2 sull’Arsenal. Le premesse per una grande carriera ci sono tutte.

I prestiti e il grave infortunio al ginocchio

Nel’agosto del 2017 il giovane calciatore dello United si trasferisce in prestito al Crystal Palace dove comincerà a giocare con maggior regolarità: per lui 21 presenze, che sono un buon bottino. L’anno successivo Fosu Mensah si trasferisce al Fulahm, dove però è vittima di un grave infortunio al ginocchio: rottura del crociato e stagione finita. Il giocatore l’anno seguente torna al Manchester United dove gioca poco, anche per via di un nuovo problema al ginocchio.

Un jolly dal fisico possente

Di Fosu-Mesah colpisce principalmente la grande fisicità: è un giocatore di 190 centimetri, fortissimo fisicamente e praticamente imbattibile nel gioco aereo. Spesso viene impiegato come terzino destro, ma si tratta in realtà di un calciatore molto duttile, un vero e proprio jolly capace di destreggiarsi molto bene anche come difensore centrale e come mediano davanti alla difesa. Dotato di un discreto piede e di movenze eleganti nonostante la stazza, Fosu-Mensah sarebbe un rinforzo che sistemerebbe diverse lacune nella rosa della Roma. Resta però qualche dubbio sull’integrità fisica del calciatore, la cui carriera è stata rallentata dai problemi alle ginocchia.

