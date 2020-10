Roma, ultimi fuochi sul mercato: se parte Diawara può arrivare un centrocampista

AS ROMA CALCIOMERCATO – Ultimi giorni di mercato, ultimi colpi da sparare per rinforzare la squadra. A tre giorni dal gong, a Trigoria vogliono prima di tutto completare gli acquisti di Smalling e Borja Mayoral, priorità per Fonseca. E forse ci sarà spazio anche per un terzino destro (Fosu-Mensah in vantaggio su Diogo Dalot). Ma potrebbe non essere finita qui.

Un rinforzo a centrocampo se parte Diawara

Una delle possibili sorprese last minute potrebbe essere l’acquisto di un regista da regalare a Fonseca. Operazione possibile però solo nel caso di partenza di Amadou Diawara, il cui agente ha fatto le bizze nei giorni scorsi con un’intervista che non è piaciuta molto dalle parti di Trigoria. Se nelle prossime ore si concretizzasse l’interesse di una tra Tottenham e Arsenal, allora la Roma ritornerebbe sul mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista.

Il terzino sinistro last minute e low cost

Non è da escludere infine un rinforzo dell’ultimo minuto per la fascia sinistra. Si tratterebbe di un’operazione minore, un prestito secco, magari un esubero tipo Asamoah dell’Inter. E’ uno dei nomi usciti nei giorni scorsi, i nerazzurri lo hanno offerto alla Roma, ma per i giallorossi non si tratta di una priorietà. Spinazzola e Calafiori danno garanzie a Fonseca, e si tratterebbe di un affare dell’ultima ora, dopo aver sistemato tutti gli altri tasselli in rosa.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Leggo