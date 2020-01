Fonseca: “La mia Roma? Un Mustang”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Senza paura, Paulo Fonseca prova a vincere il suo primo derby italiano, a dispetto dei pronostici, senza rinunciare alla mentalità. “Vorrei che la mia Roma assomigliasse a un Mustang, un cavallo coraggioso” racconta a Dribbling.

“La pressione non mi spaventa. Per essere un allenatore vincente devi saper convivere con la pressione, altrimenti tanto varrebbe starsene a casa. Lo stesso vale per i giocatori. La pressione è parte del nostro lavoro. Non mi è piaciuto il primo derby per l’atteggiamento. Abbiamo giocato senza grande ambizione e questo non va bene, spero di vedere altro domani“.

Nei colloqui con i tifosi ha capito quanto realmente conti il derby: “Ogni giorno, anche ieri, mi chiedono per strada di vincere questa partita. So quanto sia speciale il derby per i tifosi della Roma e voglio regalare loro una gioia. La Lazio viene da un filotto di vittorie e ha dimostrato di essere una grande squadra, ma per me conta soprattutto ciò che sapremo fare noi”.

