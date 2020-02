Fonseca, la richiesta alla Roma: “Vorrei che Smalling e Mkhitaryan restassero qui”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO ULTIME – “Vorrei che Smalling e Mkhitaryan restassero alla Roma a giugno“. La richiesta è ufficiale e viene avanzata pubblicamente da Paulo Fonseca in un’intervista rilasciata a Sky Sports.

Il difensore inglese ha da subito dimostrato di meritare la conferma da parte dei giallorossi, mentre l’attaccante armeno ha avuto una stagione più altalenante a causa degli infortuni che lo hanno pesantemente limitato. Ma quando è stato impiegato, ha sempre dimostrato di avere una marcia in più.

“Vorrei che Smalling restasse a Roma, ne stiamo parlando. Non so se sia possibile a causa della situazione con il Manchester United, ma vorrei tanto che Chris restasse qui con noi perché è molto importante. È un grande giocatore e un grande uomo. Ha sempre un atteggiamento positivo e per questo e altri motivi sarei felice se restassee qui con noi”, le parole di Fonseca all’emittente inglese.

Su Mkhitaryan: “Durante questa stagione ha avuto alcuni infortuni ma ora sta tornando e sta dimostrando la sua qualità“, le parole di Fonseca. “Vediamo. È un giocatore con grande qualità e fantasia, vorrei che restasse anche lui alla Roma“. Messaggio recapitato alla dirigenza giallorossa, ma sarà di fondamentale importanza centrare il quarto posto per vedere esauditi i suoi desideri.

