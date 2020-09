Fonseca mette il veto sulla cessione di Veretout. La Roma al Napoli: costa 40 milioni

AS ROMA NEWS – Il Napoli vuole Veretout, ma trova lo stop di Paulo Fonseca. Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Tempo (A. Asutini), nonostante il pressing di De Laurentiis che vorrebbe il centrocampista francese per sostituire Allan, la Roma fa muro.

Il veto del tecnico portoghese alla cessione di uno dei suoi intoccabili per il centrocampo rende molto complicato l’affare col Napoli, che vorrebbe inserire il mediano nella trattativa in piedi per Milik.

L’intenzione dei dirigenti giallorossi è quella di accontentare Fonseca e trattenere Veretout, respingendo gli assalti dei partenopei. A meno che De Laurentiis non accetti di valutare 40 milioni il cartellino del francese: solo la Roma in quel caso aprirebbe le porte a una cessione. Molto difficile però che il Napoli accetti un prezzo del genere per il calciatore.

Fonte: Il Tempo