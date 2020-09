Dzeko, adesso è Inter: la Juve vicinissima a Suarez scarica Edin

AS ROMA CALCIOMERCATO – Edin Dzeko si allontana dalla Juventus, e si riavvicina all’Inter. Tutto succede nella giornata di ieri: i bianconeri sembrano aver virato con decisione sulla pista Suarez, con l’uruguaiano che spingeva da giorni per trasferirsi in bianconero.

Oggi la Gazzetta dello Sport rilancia: Suarez è a un passo dalla Juve, l’accordo con il giocatore è stato trovato, ora l’attaccante deve trovare un modo per liberarsi dal Barcellona. E Dzeko?

Sedotto e abbandonato: il bosniaco sembrava essere una prima scelta dei bianconeri, con tanto di telefonata di Pirlo per provare a convincerlo a sposare il progetto Juve. Poi però è arrivato il sorpasso di Suarez, giocatore che accenderebbe molto di più la fantasia in casa bianconera.

Ed ecco che ieri l’Inter è tornata subito alla carica per Edin: Ausilio e Marotta hanno incontrato l’agente del bosniaco, Silvano Martina, per capire la situazione e le richieste della Roma. A oltre un anno di distanza dunque si torna al vecchio tormentone: Conte vuole Dzeko, i giallorossi non faranno sconti.

Fonte: Gazzetta dello Sport