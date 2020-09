Kolarov all’Inter, è fatta. Alla Roma 1,5 milioni di euro

AS ROMA NEWS – Tutto fatto: Aleksandar Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che rivela anche i dettagli e le cifre dell’affare, concluso nella giornata di ieri.

La Roma aveva chiesto 2 milioni, mentre l’offerta di Ausilio era di 1 milione di euro, con la quadratura del cerchio trovata come era preventivabile a metà strada. I giallorossi incassano dunque 1,5 milioni, ora manca soltanto la firma sul contratto annuale da 3 milioni netti con opzione sul secondo da parte del laterale serbo per sancire l’ufficialità dell’operazione.

Nelle tre stagioni a Roma, Kolarov ha messo a segno 19 reti e realizzato 18 assist. E in più il suo sinistro sarà un’arma importantissima sui calci piazzati, diventati una vera croce per i nerazzurri. L’Inter infatti non segna su punizione da oltre due anni.

Fonte: Gazzetta dello Sport