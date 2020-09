Karsdorp all’Atalanta, affare in chiusura: sarà prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni

AS ROMA NEWS – Rick Karsdorp, rientrato dal prestito al Feyenoord, lascerà nuovamente la Roma ma stavolta rimarrà in Serie A: il terzino destro olandese, infatti, andrà all’Atalanta di Gasperini.

I bergamaschi, dopo aver ceduto in queste ore Castagne al Leicester per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, hanno deciso di chiudere per il terzino olandese. Acquistato dalla Roma nel 2017, Karsdorp ha un contratto con i giallorossi fino al 2022.

Secondo quanto riferisce Sky Sport in questi minuti, l’esterno dovrebbe passare in nerazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di 7 milioni di euro. L’obbligo di riscatto per i bergamaschi scatterebbe al 60% delle presenze da parte del calciatore olandese.

Fonte: Sky Sport