Ausilio: “Kolarov? Siamo interessati, ma a certe condizioni. L’Inter ha risorse limitate”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, parla dell’affare Kolarov a Sky Sport: “Posso confermare che c’è una trattativa con la Roma e con il calciatore. E’ un’operazione trasparente e si può confermare. Non è ancora dell’Inter, c’è ancora un lavoro da fare. Una trattativa può finire bene o male ma siamo interessati a certe condizioni”.

Nell’ultimo periodo si era parlato di un possibile spostamento a Roma proprio di Ausilio: “Non c’è mai stato nulla. Ho un legame forte con l’Inter”, la sua smentita.

Quindi sul mercato dell’Inter: “Facciamo fatica a vendere, a favorire le uscite degli esuberi, di chi non è considerato importante per il progetto. Oggi le nostre possibilità sono risorse limitate da migliorare con le uscite. Tonali? Non si può dire di avere in mano un giocatore quando non si è iniziata una trattativa. Ci piace, ci piaceva, non diventa un cattivo giocatore perché l’ha preso il Milan. Le cose stanno come ho detto: l’Inter non è in grado di fare un investimento di quel tipo. Non era una priorità, le possibilità non ci consentono di investire“.