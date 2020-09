CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato aggiornate minuto per minuto di questo martedì 1 settembre 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – Asse caldissimo tra Roma e Napoli: pronto il maxi-scambio con Under (23), Veretout (27) e Riccardi (19) ai partenopei per Milik (26) e Maksimovic (28). (Corriere dello Sport)

Ore 10:30 – La Roma ha messo sul mercato Florenzi (29) ma se il club decidesse di non fare grandi investimenti sull’esterno destro, potrebbe ritrovarsi in casa la soluzione per la destra. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – Federico Fazio (33) piace alla Fiorentina e può finire alla viola nell’ambito dell’affare Biraghi (27), terzino che la Roma segue con interesse. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – La Roma vuole acquistare due centrali oltre Smalling. Spunta Nehuen Perez (20) dell’Atletico Madrid…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – Dzeko (34) verso l’addio, la Roma spinge per Milik (26) ma c’è stallo col Napoli per le richieste di De Laurentiis… VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Patrik Schick (24) al Bayer Leverkusen, affare ai dettagli: si sta limando la quota variabile che sarà di circa due milioni di euro, mentre la parte fissa sarà di 26 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Seguono aggiornamenti…