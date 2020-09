Roma, due centrali oltre Smalling. Spunta Nehuen Perez dell’Atletico Madrid

AS ROMA CALCIOMERCATO – Due difensori centrali oltre Smalling. E’ questo il piano che hanno in mente Guido Fienga e Morgan De Sanctis per il calciomercato che parte ufficialmente oggi e che dovrà consegnare a Fonseca una squadra più solida, specialmente dietro.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), il primo obiettivo della Roma sarà quello di riportare a casa Chris Smalling, e con i soldi incassati dalla cessione di Schick i giallorossi sono pronti a tornare alla carica con lo United.

Ma oltre al difensore inglese, chi si sta occupando del mercato ha in mentre di regalare a Fonseca altri due rinforzi per la retroguardia: tra questi, scrive Il Messaggero, uno potrebbe essere l’argentino Patricio Nehuen Perez, classe 2000, dell’Atletico Madrid.

Si tratta di un difensore argentino di 20 anni di proprietà del club spagnolo ma che lo scorsa stagione ha militato in Portogallo, con la maglia del Famalicão collezionando 23 presenze e un gol.

Fonte: Il Messaggero