Roma, Spinazzola e Calafiori non bastano: in arrivo uno tra Biraghi e Kolasinac

AS ROMA NEWS – Con la cessione ormai imminente di Kolarov all’Inter si apre un vuoto da coprire sulla fascia sinistra. Fonseca ha intenzione di promuovere Calafiori in prima squadra, ma il solo Spinazzola non può bastare vista la mole di partite che la squadra dovrà affrontare.

Ecco perchè, rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), la Roma pensa di cautelarsi con un rinforzo, magari in prestito, che possa garantire esperienza e solidità alla fascia. A Trigoria piacerebbe avere in prestito Biraghi dalla Fiorentina, visto che l’Inter non dovrebbe riscattarlo. Da non trascurare il fatto che ai viola non dispiacerebbe poter contare sull’esperienza di Fazio.

In alternativa a Biraghi, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto, alla Roma interessa Kolasinac dell’Arsenal, con cui potrebbero prendere quota affari, visto il buon rapporto che c’è fra le due società.

Fonte: Gazzetta dello Sport