Dzeko destinato a salutare. La Roma punta su Milik, ma è stallo col Napoli: le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti sul fronte Dzeko-Milik arrivano oggi dalle pagine de Il Messaggero. Stando a quanto scrive il quotidiano romano nelle pagine sportive, la cessione del bosniaco sembra scontata.

La partenza di Dzeko rientra nel piano del taglio dei giocatori over 30 che pesano troppo sul bilancio del club. La Roma ha individuato in Milik il calciatore con cui sostituire il bosniaco, ma la trattativa aperta con il Napoli è tutt’altro che conclusa.

Il motivo dello stallo sta venendo lentamente a galla: De Laurenitiis, infatti, pur avendo già in tasca per il polacco l’offerta comprendente Under, Riccardi e 10 milioni, sta provando ad inserire nella trattativa Jordan Veretout.

L’idea del patron napoletano è quella di proporre lo scambio Milik più Maksimovic in cambio del centrocampista francese e Under. Una proposta che non piace alla Roma e che rallenta l’affare.

Fonte: Il Messaggero