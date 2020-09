Il piano di Friedkin per la Roma: taglio dei costi, squadra più giovane e no al ridimensionamento

NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin ha le idee molto chiare su come rivedere e correggere la sua Roma e lo ha spiegato in modo inequivocabile a Guido Fienga, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani).

Il nuovo progetto prevede la necessità di mettere il club in sicurezza visti di debiti accumulati nei nove anni di Pallotta che sono ancora ingombranti per la nuova gestione. Il compito arduo sarà quello di svecchiare la rosa, tagliare i costi, senza però ridimensionare le ambizioni del club.

Il presidente lo ha chiarito al ceo prima ancora di ribadire la linea, durante la conference call della scorsa settimana, a Paulo Fonseca, già comunque a conoscenza del piano impostato dal gruppo di Houston. La squadra, dunque, diventerà più giovane per la partenza, ormai annunciata, di qualche leader dello spogliatoio (tra i quali anche Dzeko).

Ogni investimento sarà mirato, cercando di tenere bassa l’età media, e dando priorità a chi ha al massimo 25-26 anni. La rosa dagli attuali 35 giocatori dovrà scendere a 23. E il monte stipendi sarà abbassato almeno del 20 per cento: da 140 milioni a 115. La necessità di fare 100 milioni di plusvalenze entro giugno 2021 comporterà però la cessione di qualche giovane in rosa: Under (23), Kluivert (21) e Riccardi (19) che si aggiungono a Coric (23) e Antonucci (21).

Il dimagrimento della rosa è l’aspetto fondamentale del nuovo corso. E anche il più insidioso. La Roma ha quindi bisogno del responsabile del mercato, ruolo attualmente scoperto nell’organigramma. Se n’è accorto anche Fienga che non è abituato a gestire in prima persona ogni trattattiva. Friedkin avrebbe voluto scegliere con calma il profilo ideale, aspettando la fine della sessione estiva (stop il 5 ottobre). Adesso la situazione è cambiata: se ci fosse la possibilità di intervenire in corsa, il presidente darebbe l’ok.

Fonte: Il Messaggero