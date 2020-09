Roma, saltata l’amichevole col Benevento: l’avversaria sarà la Sambenedettese

ULTIMI AGGIORNAMENTI – La Roma ha appena reso noto che la gara amichevole di sabato 5 settembre si giocherà contro la Sambenedettese e non contro il Benevento. Il match si giocherà a Trigoria e avrà inizio alle ore 17:30.

Per gli uomini di Paulo Fonseca si tratterà del primo test in vista della partenza del campionato di Serie A, che scatterà il 19 settembre. L’impegno con la Sambenedettese, che milita nel campionato di Serie C, consentirà ai giallorossi di iniziare quindi ad accumulare minuti, in vista della prima giornata di massima divisione.

NOTIZIE ROMA CALCIO – La prima amichevole stagionale della Roma doveva essere contro il Benevento, match in programma per sabato 5 settembre alle ore 18 a Trigoria, ma la gara è saltata.

Lo rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani). La sfida contro i campani, scrive il quotidiano, è stata annullata perchè la Roma ha gli uomini contati tra calciatori indisponibili tra acciacchi, impegni con le Nazionali e tamponi positivi al Covid.

Fonseca ha troppi pochi giocatori su cui contare per affrontare una squadra di serie A, seppur neo-promossa. Non è da escludere però che la Roma giochi lo stesso: possibile che il Benevento venga sostituito con un avversaria più abbordabile, magari una squadra di Lega Pro.

Fonte: Il Messaggero