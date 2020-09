Sabatini: “Spero che Dzeko non vada via, sarebbe una delusione insopportabile. Pallotta non si è mai innamorato della Roma”

AS ROMA NEWS – Walter Sabatini, direttore sportivo del Bologna ed ex dirigente della Roma, intervistato da Sportitalia ha detto la sua sul possibile addio di Edin Dzeko, augurandosi che l’attaccante possa decidere di non lasciare Trigoria.

“Spero che non lasci la Roma”, il pensiero di Sabatini all’emittente televisiva, “Lo spero per affetto familiare. Mio figlio lo adora, sarebbe una delusione insopportabile per lui e in parte anche per me. Però alla sua età è giusto che faccia una scelta congrua, ma sarà meglio evitare la Roma da capitano”.

Sulla tentazione di tornare alla Roma il ds non ha dubbi e chiude a questa possibilità: “Ho un impegno con Bologna e con Saputo, sono un uomo di parola e onoro gli impegni“.

Sabatini poi ha affrontato la questione Pallotta, spiegando così il suo insuccesso da presidente del club giallorosso: “Pallotta non si è innamorato di Roma e della Roma. Non si fa calcio senza amore e passione. Il calcio senza passione vera è impraticabile, la sofferenza più grande del calcio degli ultimi mesi sono gli stadi vuoti. Il calcio senza la passione vera è Subbuteo”.

Fonte: Sportitalia