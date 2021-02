Fonseca non cambia: Mayoral titolare, Dzeko ancora sulla graticola

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca tiene ancora Edin Dzeko sulla graticola. Lo racconta l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora). Il bosniaco si è scusato con l’allenatore e adesso sta cercando di convincerlo a rimetterlo titolare, fin dalla prossima gara contro l’Udinese.

Ma stando a quanto racconta il quotidiano romano, Fonseca è intenzionato a proseguire con Borja Mayoral titolare anche contro i friulani. Il tecnico portoghese non ha voglia di rimescolare le carte della sua Roma per una partita, quella contro la Juventus, nella quale l’attacco non ha funzionato.

L’allenatore, scrive Il Tempo, è convinto che lo spagnolo ex Real sia più funzionale al gioco della squadra. Di certo con tante partite ravvicinate il classe 1997 dovrà tirare il fiato e, con l’arrivo dell’Europa League, il nome di Dzeko apparirà nuovamente nell’undici iniziale. Ma non contro l’Udinese.

Fonte: Il Tempo