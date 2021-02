Roma, lo spogliatoio a Tiago Pinto: “Ridate la fascia a Dzeko”

AS ROMA NEWS – La richiesta è stata fatta: ridate la fascia da capitano a Edin Dzeko. Così si è espresso, riferisce oggi il Corriere dello Sport (R. Maida), il comitato dello spogliatoio della Roma, formato da cinque calciatori italiani.

Si tratta di Lorenzo Pellegrini, promosso dopo la sospensione punitiva del bosniaco, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Leonardo Spinazzola e Antonio Mirante. La richiesta di ridare i gradi al bosniaco è stata fatta al general manager Tiago Pinto, che ha il compito di fare da tramite tra la squadra e la società.

La situazione è in evoluzione, bisogna ancora capire come deciderà di muoversi la dirigenza giallorossa, anche perchè in tutto questo sarà fondamentale anche il parere di Paulo Fonseca. Ma lo spogliatoio ha fatto la sua richiesta. E si aspetta di rivedere Dzeko titolare e con la fascia al braccio per Roma-Udinese di domenica.

Fonte: Corriere dello Sport