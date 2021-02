Hysaj si offre alla Roma

AS ROMA CALCIOMERCATO – L’agente Mario Giuffredi ieri era a Trigoria non soltanto per parlare del rinnovo di contratto di Jordan Veretout, ma anche per offrire un calciatore della propria scuderia a Tiago Pinto. Lo rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina).

Il calciatore proposto alla Roma è l’albanese Elseid Hysaj, 27 anni, terzino destro che può essere schierato anche sulla sinistra, in uscita dal Napoli a parametro zero. L’agente ieri era atteso al Fulvio Bernardini e ne ha approfittato per proporlo ai giallorossi.

La Roma al momento però sembra coperta sulle fasce: con l’acquisto di Bryan Reynolds e il recupero di Karsdorp, a destra la falla dovrebbe essere tappata. A giugno però lasceranno sia Bruno Peres, in scadenza di contratto, che Davide Santon, e questo potrebbe lasciare ancora un piccolo spiraglio per Hysaj.

Fonte: Il Messaggero