Scontro Conte-Agnelli dopo Juve-Inter: insulti e gestacci in un finale incandescente

ALTRE NOTIZIE – L’Inter di Antonio Conte esce anche dalla Coppa Italia, battuta dalla Juventus dopo un doppio confronto favorevole ai bianconeri, che hanno trionfato a San Siro nel match di andata e pareggiato per zero a zero quello di ritorno.

Ma più che per la partita, che ha visto i nerazzurri non riuscire a creare grandi grattacapi alla rocciosa difesa juventina, il clima è stato rovente per la lite avvenuta nel post gara tra Antonio Conte e Andrea Agnelli. L’allenatore dell’Inter si è lamentato per tutta la partita perchè, a suo dire, è stato oggetto di insulti dalla panchina bianconera. Conte lo ha fatto presente al quarto uomo che lo ha rassicurato sul fatto che tutto sarebbe stato inserito nel referto. Ma poi, già al duplice fischio, gli animi si sono accesi.

Conte ha rivolto il dito medio verso la panchina bianconera, davanti ai giocatori che stavano tornando negli spogliatoi, alla presenza di Agnelli e del vice presidente Pavel Nedved. Dalle immagini si vede Conte urlare qualcosa, secondo “orecchie bianconere” avrebbe accompagnato il gestaccio con un insulto, la parola “suca”.

Questo però è stato soltanto il primo round: pare che Agnelli e Conte abbiano continuato a litigare anche dopo, e che a fine partita il presidente del club bianconero, rientrando negli spogliatoi, gli avrebbe detto “stai zitto, co**ione”. ”Il mio gestaccio? Le fonti juventine dicano tutta la verità – ha spiegato Conte –. Il quarto uomo ha sentito cosa è successo per tutta la partita, bisognerebbe dire la verità ed essere più educati. Credo ci voglia maggiore rispetto per chi lavora. Non ho piacere di commentare, a me hanno insegnato che in tutte le cose serve educazione e rispetto”.

Fonte: Gazzetta dello Sport