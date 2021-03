FONSECA: “Non c’è spazio per la depressione, i ragazzi sono pronti a lottare. Nessun problema difensivo, i pericoli ce li creiamo da soli”

AS ROMA NEWS – Dopo la sconfitta interna contro il Milan, domani la Roma tornerà in campo per affrontare la Fiorentina allo stadio Franchi. Mister Paulo Fonseca interviene oggi in conferenza stampa per parlare dell’impegno dei suoi ragazzi contro la compagine viola. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso:

Sky Sport: “Servono risposte nella fase difensiva contro la Fiorentina. Kumbulla e Smalling sono pronti per giocare titolari?”

“I numeri sono questi, la squadra ha preso più gol di quello che vogliamo. Ma dobbiamo capire l’organizzazione della squadra: quante volte il Milan ha creato occasioni pericolose? La squadra non ha permesso occasioni, siamo noi che creiamo problemi. Facciamo errori, perdiamo palla, e allora è lì che il Milan ha creato. E questo è successo anche nelle altre partite. Non possiamo sbagliare così, non è un problema di organizzazione difensiva. Su Kumbulla, è pronto e giocherà domani. Smalling sarà convocato, ma non ha la condizione per giocare 90 minuti”.

Sky Sport: “Terza partita in sei giorni. Il turnover può riguardare Mayoral?”

“No, lui giocherà domani. E’ vero che abbiamo avuto tante partite, ma con tanti problemi in difesa è difficile gestire Karsdorp, Spinazzola, Mancini, Cristante. In questa partita cambieremo due o tre giocatori”.

Gazzetta dello Sport: “Chi giocherà in porta?”

“Pau Lopez”.

Corriere dello Sport: “Quando si alza il livello degli avversari Mayoral non riesce a emergere. Il ragazzo non è pronto per le grandi sfide?”

“Non possiamo dimenticare che il calcio italiano è difficile per tutti gli attaccanti. Mayoral è giovane, ma ha buoni numeri. Il problema è che se segna va tutto bene, se non segna no. Non possiamo vedere le cose così. La stessa cosa vale per Dzeko”.

Il Romanista: “Può essere una soluzione stabile il 3-5-2?”

“Il problema è che abbiamo perso palloni e abbiamo fatto errori che non dobbiamo fare, permettendo agli altri di uscire veloci. Questo è il problema”.

Il Tempo: “Continua a pensare che far toccare tutti questi palloni al portiere sia un vantaggio?”

“Per me è importante che il portiere giochi con la squadra. La differenza per me è quando possiamo giocare e quando no. Se la squadra ha una forte pressione, non possiamo rischiare. Ma nel caso dell’errore di Pau Lopez, non c’era pressione. Ha sbagliato passaggio, è stato un errore. Stiamo lavorando tutti i giorni per migliorare”.

Ansa: “La squadra è quella che raccoglie meno da chi entra dalla panchina. Come mai? E’ un problema di atteggiamento di chi entra?”

“Sono numeri, non posso fare valutazioni così. Abbiamo creato molte situazioni da gol anche con quelli che sono subentrati. Dipende anche dal risultato, se l’obiettivo era fare gol in quel momento. Noi non abbiamo avuto molte partite in cui, quando il giocatore entra, l’obiettivo è cambiare risultato. Ma magari era difendere. Dipende dalle circostanze”.

Rete Sport/Centro Suono Sport: “Perchè vuole giocare sempre nello stesso modo anche contro le grandi? In certi casi non è un limite essere troppo riconoscibili?”

“Io non sono d’accordo con queste due domande, e vi dico perchè. Tutte le squadre hanno un’identità. Ci sono sette squadre che voglio entrare in Champions. Tutte hanno un’identità o no? Il Milan, la Lazio, l’Atalanta, il Napoli, la Juve, giocano tutte nello stesso modo. Non cambiano identità. Quello che cambia è la strategia all’interno della partita. Noi per esempio siamo una squadra che pressiamo alto, col Milan non l’abbiamo fatto, è una strategia. Ma l’identità non cambia, specialmente per le grandi squadre. Il modulo può cambiare, ma non l’identità. Se si cambia in base alle sconfitte, non si diventa grandi. Per me questo è chiaro”.

Roma TV: “Come ha visto i ragazzi?”

“La squadra ha sempre reagito bene, per me è sempre positivo. In questi giorni la squadra non è entrata in depressione, come molti fuori. Poi possiamo vincere o perdere, ma in questi giorni ho visto una squadra che ha capito cosa non abbiamo fatto bene e che è pronta per lottare. Non c’è depressione, forse fuori, ma qui la depressione non può entrare”.

Roma Radio: “La Fiorentina come è cambiata e che rischi presenta la partita?”

“La Fiorentina ha cambiato allenatore, e non è+ quella affrontata all’andata. Sono una squadra molto forte, hanno battuto la Juventus, ma non è stata molto regolare. Ma ha giocatori fortissimi, esce molto bene in contropiede. Non ho dubbi che sarà difficile per noi. Ma ho visto i miei ragazzi pronti a lottare per i tre punti domani”.

Giallorossi.net – A. Fiorini