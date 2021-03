“ON AIR!” – CORSI: “Parnasi vuole fare causa a Friedkin? Una vergogna, giù le mani dalla Roma”, SAVELLI: “Classifica nettamente migliore delle previsioni”, PALIZZI: “Tra due partite le gerarchie possono essere nuovamente sovvertite”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La sconfitta col Milan fa male, pensavo davvero che la Roma vincesse. La partita è stata apertissima, le occasioni migliori le avevamo avute noi, peccato aver preso gol in quel modo. La partita, rivedendola, non è stata così disastrosa di quello che sembrava a caldo. Per me il punto di partenza conta, poi è ovvio che quando ti rendi conto che il campionato è più equilibrato di quello che ti aspettavi, cominci a sperarci. E se non succede, ci resti male. Ma a monte, la classifica attuale della Roma è nettamente migliore delle previsioni di tutti. Per andare in Champions sarà una battaglia, e non ho mai pensato che la Roma prendesse il largo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se sei costretto a giocare con Pau Lopez e Fazio, è normale che vai in difficoltà e non ti puoi aspettare chissà che cosa dalla partita. Ma nel momento in cui i calciatori in campo si accorgono delle difficoltà di un compagno, ma per quale motivo la palla la davano sempre a Fazio, che la ridava sempre a Pau Lopez… Ma i giocatori perchè non prendono l’iniziativa dicendo: “Questo compagno è in difficoltà, proteggiamolo!”… ”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “La base di partenza sono le aspettative che si hanno. Se vogliamo fare le banderuole in base ai risultati della Roma, facendo i critici solo quando la squadra non convince, ma rimaniamo in silenzio quando la Roma fa il suo e vince… La Roma sempre a due punti dal terzo posto sta, e tra un paio di giornate ci sono Juve-Lazio e Inter-Atalanta, mentre tu giocherai in casa col Genoa e si potrà nuovamente sovvertire la gerarchia…Se qualcuno mi dice onestamente che a inizio anno pensava che la Roma fosse più attrezzata di Inter, Juventus e Atalanta, allora alzo le mani…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Parnasi, spinto da Pallotta, vuole fare una causa milionaria alla Roma sorretto dai quotidiani romani. E’ chiaro che è una minaccia a Friedkin e alla nostra Roma, e così non va bene. E’ una follia, perchè c’è gente che gli dà pure ragione. Ma tra dare ragione, fare una causa e soprattutto vincerla ci passa tanto. E’ veramente una vergogna solo pensare di far causa alla Roma. Giù le mani dalla Roma. E il Comune è inesistente, non c’è nessuno che parli…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La partita contro la Fiorentina è delicata. Ci si butta parecchio giù con queste sconfitte, ma poi ogni volta che si vince c’è lo scatto in avanti che ti fa sperare. Questo saliscendi ormai lo viviamo in continuazione. La Fiorentina va malissimo, rischia veramente di retrocedere. Questa partita può farti respirare, ma a ferita ancora aperta dopo Benevento e Milan, diventa molto delicata. Bisogna stare molto attenti domani…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Attenzione che la partita di domani rischia di farti trovare in una condizione molto diversa da una settimana fa, quando si ragionava sul secondo posto. Ora ti ritrovi quinto, ed è complicato. Sento parlare della trasferta di Firenze come semplice, è vero che ha un allenatore non famoso per fare le barricate, ma la Roma di oggi non mi dà nessuna garanzia…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Il portiere va preso, e va preso pure forte. Se non ci sono i soldi per prenderlo, vendete qualcuno, ma il portiere va preso. Togliere Villar e Pellegrini domani mi sembra un rischio, perderesti troppa qualità. Meno male che c’è Veretout, che da solo regge tutto il reparto. Anche lì un grande centrocampista andrà preso, serve gente di peso e di personalità, speriamo che lo abbiano capito. Il centrocampo del Milan è arrivato qui tra mille problemi e ha giganteggiato… Ora dobbiamo sperare che la squadra si sblocchi contro una big, e poi c’è l’Europa League: c’è una finale da raggiungere…”

Marco Juric (Rete Sport): “L’emergenza la Roma ce l’ha in porta. La scelta del prossimo portiere non dovrà essere un centrocampista, ricordiamoci che il portiere deve saper parare. Guardate Donnarumma, è un mostro in porta, ma coi piedi non è un granchè… Il problema di Pau Lopez è che è pauroso, ha una carenza forte di personalità. Dal suo errore nel derby non ce l’ha fatta più a recuperare… Contro la Fiorentina si darà un turno di riposo a Villar, con Diawara a centrocampo. Sulla trequarti mi aspetto qualche cambio, possibile Mkhitaryan falso nueve con El Shaarawy e Pellegrini dietro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Villar è un giovane, abbastanza leggero, che a volte può andare in difficoltà, soprattutto quando si alza l’asticella, ma credo che Fonseca a centrocampo non voglia cambiare le cose. In attacco credo che Fonseca stia pensando di mettere Mkhitaryan come falso nueve. La Roma deve riuscire a battere una big, e non so se ci riuscirà…”

