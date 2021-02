FONSECA: “Non credo nella crisi del Milan. Ok Kumbulla, Spinazzola giocherà a sinistra. El Shaarawy può fare la punta”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca torna a rispondere alle domande di giornali, tv e radio sul prossimo impegno che attende la sua Roma, che domani sera affronterà il Milan allo Stadio Olimpico. Queste le dichiarazioni dell’allenatore portoghese sulla sfida con i rossoneri:

Sky Sport: “Emergenza in difesa. Spinazzola giocherà centrale o rimetterà un difensore lì?”

“Vediamo domani, ma Spinazzola giocherà a sinistra”.

Sky Sport: “La perdita di Dzeko toglie una soluzione: El Shaarawy può fare la punta?”

“Prima come terzino, ora come attaccante… (ride, ndr). Non lo abbiamo provato, ma in caso di necessità può farlo”.

Gazzetta dello Sport: “Più decisivo Mkhitaryan o Ibrahimovic?”

“Sono due grandi calciatori, che stanno facendo una grande stagione”.

Corriere dello Sport: “Che effetto le fa il no allo stadio? Ha fiducia che con i Friedkin si possa fare?”

“Non è una domanda per me ma posso dire che il presidente ha una grande voglia di fare lo stadio per Roma e per i tifosi”.

Il Romanista: “Il Benfica è interessato a lei, le fa piacere?”

“Io sono focalizzato solo sul presente, non sul futuro”.

Il Tempo: “Entrare in campo pensando che non si batte mai una grande può portare ansia alla squadra?”

“No, io ho visto una voglia grande dei giocatori per fare una buona partita”.

Rete Sport: “Come sta Smalling? Può rientrare per la Fiorentina?”

“Sta meglio. Penso che la prossima settimana potrà tornare in gruppo”.

Tele Radio Stereo: “Come si può arginare il Milan?”

“Loro stanno facendo una grande stagione, anche se gli ultimi risultati non sono buoni. Io però ho visto le partite e il rendimento è stato diverso dai risultati. E’ una squadra molto forte”.

Centro Suono Sport: “Possiamo rivedere l’uscita bassa anche con chi pressa alto?”

“Abbiamo la nostra identità e non cambiamo. Non cambieremo nemmeno contro il Milan. Noi vogliamo sempre costruire”.

Roma TV: “Come sta Kumbulla?”

“Si è allenato questi due giorni e sarà convocato”.

Roma Radio: “Che percezione ha del Milan?”

“Io non credo nella crisi del Milan, ha giocato sempre aggressiva e ha sempre avuto occasioni per fare gol. Sono una squadra fortissima che avrà voglia di vincere”

Giallorossi.net – A. Fiorini