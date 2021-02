ROMA-MILAN: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca recupera Kumbulla per la partita di domani sera e pensa di mandarlo in campo dal primo minuto al fianco di Mancini e Cristante nonostante l’italo-albanese non sia in perfette condizioni.

A centrocampo tornano a fare coppia Villar e Veretout, mentre Spinazzola riprende il suo posto sulla fascia sinistra con Karsdorp confermato titolare a destra. Sulla trequarti agiranno Pellegrini e Mkhitaryan, con Pedro ed El Shaarawy pronti a subentrare nella ripresa.

In attacco scontata la presenza di Borja Mayoral visto l’infortunio che terrà fuori Dzeko per le prossime 3 o 4 partite. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Milan, gara che si giocherà domenica sera ore 20:45 allo Stadio Olimpico, diretta TV su Sky Sport:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Kumbulla, Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Borja Mayoral.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Tonali, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.

Giallorossi.net – A. Fiorini