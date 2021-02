Lazio, altro tonfo: il Bologna vince 2 a 0, in gol Mbaye e Sansone

ALTRE NOTIZIE – Secondo tonfo della Lazio, che dopo la batosta rimediata dal Bayern Monaco in Champions, incassa un’altra sconfitta nel giro di pochi giorni: a fare festa è il Bologna che vince due a zero nel match delle 18.

Lazio che ha subito l’occasione per passare in vantaggio grazie a un rigore regalato da un ingenuo Dominguez, ma l’ex giallorosso Skorupski ipnotizza Immobile parandogli la conclusione dal dischetto. E così passano tre minuti ed è il Bologna a passare: conclusione dalla distanza di Orsolini, Reina non trattiene e Mbaye è lesto a ribadire in rete.

Nella ripresa la Lazio spinge ma crea poco, mentre il Bologna è spietato: cross di Barrow dalla destra per Sansone che calcia al volo e realizza un gran gol. La squadra di Inzaghi incassa il colpo, e la reazione è sterile. Finisce due a zero: i biancocelesti restano perciò fuori dalla zona Champions, fermi in classifica a quota 43 punti.

Giallorossi.net – G. Pinoli