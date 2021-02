Fonseca, non solo il Benfica: anche il Real Madrid lo segue

AS ROMA NEWS – Non c’è solo il Benfica sulle tracce di Paulo Fonseca. C’è anche un altro club, molto più blasonato, che sembra essere interessato all’allenatore della Roma. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Il lavoro del tecnico portoghese, racconta il quotidiano, è molto apprezzato all’estero, forse più che dentro il Raccordo Anulare. Alcuni club importanti in campionati di prima fascia hanno sondato il terreno con il suo procuratore. Il Benfica, ad esempio, farebbe carte false per riportarlo in patria e nei giorni scorsi c’è stato un primo sondaggio

Ma è soprattutto in Spagna che Fonseca sembra avere estimatori. Addirittura, rivela il Corriere dello Sport, il Real Madrid starebbe seguendo con interesse l’allenatore portoghese. Il contratto del tecnico giallorosso scadrà a giugno, ma in caso di qualificazione alla prossima Champions scatterebbe il rinnovo per un altro anno.

Fonte: Corriere dello Sport