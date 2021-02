Tor di Valle, Vitek “liquida” i creditori di Parnasi: closing a un passo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo l’accordo tra Comune e Regione per il potenziamento della Roma-Lido, si registra un altro passo avanti per la costruzione dello stadio a Tor di Valle, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Per l’acquisto dei terreni dove dovrebbe sorgere l’impianto si avvicina il closing tra Eurnova, società di Luca Parnasi, e Vitek. La data fissata per ora in calendario è quella dell’11 marzo. L’imprenditore ceco ha anche fondato una società ad hoc per l’operazione, la “CPI Tor di Valle”.

La novità di questi giorni è che Vitek ha dato mandato ad un importante studio fallimentare di Roma di liquidare i creditori di Parnasi per poi procedere direttamente all’acquisto dei terreni per una cifra sui 50 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport