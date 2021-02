Fonseca ripristina le vecchie gerarchie: Dzeko titolare col Milan

AS ROMA NEWS – Doppio impegno ravvicinato all’Olimpico per la Roma che domani sera affronterà il Braga e poi domenica il Milan. Per Fonseca è il tempo di fare un po’ di turn-over a centrocampo e in attacco, dato che la difesa è ridotta ai minimi termini.

La novità più importante però dovrebbe essere l’impiego di Borja Mayoral dal primo minuto contro i portoghesi nel match di ritorno dell’Europa League, che spalancherebbe le porte a Dzeko titolare nell’attesissima sfida contro il Milan.

Stando a quanto racconta oggi Il Messaggero (S. Carina), Fonseca sembra orientato a ripristinare le vecchie gerarchie tra i due centravanti: Dzeko giocherà le gare più importanti, a partire da quella di domenica contro i rossoneri. “Se così non accadesse, sarebbe difficile spiegare la scelta, che rischierebbe di venir etichettata come un risentimento personale“, scrive il giornale.

Contro il Braga spazio anche a Pedro ed El Shaarawy, mentre contro gli uomini di Pioli torneranno dal primo minuto Pellegrini e Mkhitaryan, a riformare l’attacco titolare della Roma di Fonseca.

Fonte: Il Messaggero