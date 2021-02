AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 23 febbraio 2021:

Ore 12:45 – Ultime da Trigoria: lavora parzialmente in gruppo Cristante, mentre Smalling, Kumbulla, Ibanez, Santon e Calafiori lavorano a parte. Individuale per Nicolò Zaniolo, tornato ad allenarsi in campo.

Ore 11:20 – Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club giallorosso ha reso noto la nascita dell’AS Roma Business Club, “un nuovo canale di comunicazione e marketing dedicato ai Partner di AS Roma (Sponsor, Premium e Licensing) e alle imprese che ne entreranno a far parte”. (asroma.com)

Ore 10:20 – La UEFA ha designato gli arbitri per i sedicesimi di ritorno di Europa League tra Roma e Braga: arbitrerà lo svedese Ekberg che sarà coadiuvato dai connazionali Culum e Hallberg, quarto uomo lo scozzese Beaton. Al VAR l’inglese Attwell.

Ore 9:30 – El Shaarawy giocherà titolare in Europa League. Recupera Cristante, mentre Kumbulla è out: Fonseca spera di recuperare l’albanese per Roma-Milan. Molto difficile invece il rientro di Smalling. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Dzeko in campo contro il Milan, Mayoral titolare contro il Braga: queste le scelte di Fonseca per le prossime partite. I due centravanti non giocheranno più insieme, bocciata lo soluzione a due punte. (Corriere dello Sport)

