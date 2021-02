Champions League, il Bayern Monaco annienta la Lazio 4 a 1 all’Olimpico

ALTRE NOTIZIE – Finisce con una pesante batosta la partita di andata degli ottavi di finale della Champions League tra la Lazio padrona di casa e il Bayern Monaco.

I tedeschi chiudono nella prima frazione il discorso qualificazione: segna subito Lewandowski (9′) dopo un retropassaggio sbagliato da Musacchio. Poi vanno in rete Musiala (24′) con un destro preciso dal limite e Sanè prima del duplice fischio.

Nella ripresa il Bayern cala il poker: solita accelerazione paurosa di Sanè che mette un cross al centro costringendo Acerbi a un goffo intervento in scivolata che provoca il più classico degli autogol. A quel punto i tedeschi rallentano e Correa trova il gol della bandiera dell’1 a 4.

La partita finisce di fatto qui, col Bayern che non affonda più e si limita a gestire. La Lazio alza bandiera bianca e di fatto conclude qui la sua avventura in Champions: la gara di ritorno in Germania sarà poco più di una formalità per i campioni tedeschi. Più aperto invece l’altro ottavo di finale giocato stasera e concluso 0 a 1 tra l’Atletico Madrid e il Chelsea: decide il match un gol di Giroud al 71′.

Giallorossi.net – F. Turacciolo