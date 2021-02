Stadio della Roma, Parnasi querela Ilario Di Giovambattista per notizie false e diffamatorie

AS ROMA NEWS – Luca Parnasi ha deciso di querelare il conduttore radiofonico Ilario Di Giovambattista per alcune sue “rivelazioni” sullo Stadio della Roma e sulla presunta truffa fatta a James Pallotta in merito ai terreni su cui dovrebbe sorgere l’impianto giallorosso.

Di Giovambattista alcuni giorni fa, durante una puntata di Radio Radio Sport e News, aveva infatti dichiarato che i terreni non sarebbero stati nella disponibilità di Parnasi e che l’ex presidente della Roma era stato truffato per ben otto anni, cioè tutto il tempo in cui era rimasto in carica come proprietario del club capitolino. (LEGGI QUI L’ARTICOLO COMPLETO)

Da qui la decisione dell’imprenditore Luca Parnasi, che sta ancora trattando la cessione dei terreni di Eurnova col magnate Vitek, ha deciso di querelare il conduttore per i reati di diffamazione, pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose e abuso della credulità popolare.