ULTIME DA TRIGORIA – Cristante parzialmente in gruppo. Individuale in campo per Zaniolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è ancora certo il recupero di Bryan Cristante per la partita contro il Braga, ma il rientro in campo del centrocampista, che nell’emergenza sarà ancora impiegato come difensore centrale, si avvicina.

Oggi l’ex atalantino si è allenato in parte con il gruppo, e solo domani sapremo se ce la farà a scendere in campo per il match di ritorno di Europa League, che vede la Roma partire col vantaggio dello 0-2 dell’andata.

Ancora out invece Marash Kumbulla, indisponibile per la sfida contro i portoghese: l’italo-albanese ha qualche possibilità di farcela per il Milan. Sembrano invece più lunghi i tempi di recupero per Smalling. Lavorano a parte anche Ibanez (anche lui out per domenica), Santon e Calafiori. Si rivede in campo Nicolò Zaniolo, che svolge lavoro individuale.

Giallorossi.net – F. Turacciolo