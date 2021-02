“ON AIR!” – CIARDI: “Mi tengo Fonseca se le alternative sono Juric o De Zerbi”, CORSI: “Perchè Friedkin prende uno sconosciuto come Pinto e non chiama Totti?”, BERSANI: “Da giugno capiremo che dimensione vuole dare alla Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma fa fatica contro le squadre chiuse? Ma non è che fino a ora ha giocato solo contro squadre che la affrontavano a viso aperto. C’è chi ha provato ad aggredire la Roma e chi si è rintanata nella propria area, e la Roma ne è sempre venuta a capo. Secondo me le assenze e la fatica della partita del giovedì si sono fatte sentire, lo dimostrano i risultati delle altre squadre che hanno giocato in Europa League. E’ ovvio che non sono alibi, ma sono dati, aggiungendo il fatto che la Roma non ha ritrovato la chiave di volta per passare contro una squadra che in dieci si era chiusa ancora di più…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Fonseca una possibilità la dà a tutti, a chiunque. Lo ha fatto anche con Fazio e Juan Jesus. Io sono convinto che rivedremo a breve Pastore quando starà bene, pensate un po’. Questo significa fare il bene della squadra… Se la Roma pensa di prendere Allegri, non rinnovare il contratto di Fonseca ha un senso. Ma se devi prendere Juric o De Zerbi, allora forse è meglio restare con Fonseca, che non sta facendo un campionato così deludente…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Se oggi venisse proposto il rinnovo di contratto a Fonseca, sarebbe automatica la sua firma?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Totti ha detto le cose che un tifoso della Roma dice da sempre. Tiago Pinto? Ha fatto sempre il secondo, nel Benfica lo faceva a Rui Costa… La Roma per ovviare a certi problemi deve spendere i miliardi. Se prendi Haaland che ti spacca le porte, non sentirai più parlare di Totti e di De Rossi, perchè il tifoso è questo, in quel momento l’emozione diventa Haaland… Sono molto perplesso sul fatto che nessuno ha cercato Totti, non capisco questa storia. Ma anche solo per un sondaggio, un caffè. Probabilmente qualcuno ha parlato male di Totti… Non so perchè Friedkin va a prendere uno sconosciuto del Benfica, che qua da noi già chiamano Tiago Finto, e non contatta Totti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Totti? L’esperienza precedente in società non è andata granché bene, non gli hanno dato praticamente nulla come responsabilità, di fatto non lo facevano lavorare. Ora andrebbero fatte bene le cose. Se rientra in società col ruolo che non va bene, sarebbe un danno per la sua immagine. Perchè dopo una serie di fallimenti, si assocerebbe la sua figura post calcistica all’insuccesso, a qualcosa che non funziona. Questa dovrebbe essere la volta giusta..”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La partita di Europa League diventa quasi secondaria. Ci sono diversi problemi di formazione, vediamo come Fonseca si organizzerà in vista della doppia partita. Quella col Milan è l’appuntamento più importante di questa parte di stagione… La Champions? Speriamo di giocarla presto, perchè così ci togliamo anche questo problema delle partite del giovedì, dei rientri a Roma tardi, di tutti i problemi logistici che porta l’Europa League… Un risultato positivo cambierebbe la geografia del campionato, i posti per entrare in Champions: se il Milan vince, ci sarà solo un posto per entrare in Champions, se vince la Roma i posti disponibile diventano due… Totti? Tra qualche anno non lo vedo come procuratore, ma lo vedo varcare di nuovo i cancelli di Trigoria…”

Dario Bersani (Rete Sport): “‘New Balance, old crest‘…ho trovato quello striscione geniale… La Roma deve operare in maniera intelligente, senza scoprirsi troppo. Ma dovrai spendere, perchè il portiere ti serve, così come il centravanti e un mediano. Questo per quanto riguarda l’aspetto tecnico, ma vedremo soprattutto la guida tecnica, se rimarrà questa. Ci sono tante considerazione da fare… Da giugno capiremo tante cose, che dimensione voglio dare alla Roma, e non parlo solo dei giocatori. Lo scorso mercato loro erano appena subentrati, ora hai scelto gli uomini, spero che abbiamo scelto per il meglio, ora dobbiamo vederli lavorare. Vediamo come sapranno muoversi, e poi valuteremo…”

Marco Juric (Rete Sport): “Se devo dire quali saranno i due club che l’anno prossimo hanno i maggiori margini di crescita dico Roma e Milan. La Roma perchè penso e spero che dopo questo primo anno di osservazione, i Friedkin innestino la quarta. E il Milan perchè so come si sta muovendo, la società è solida e la base di giovani è interessante… L’ingresso in Champions? Io ci entro così, vincendo l’Europa League, è la porta di accesso più importante…”

