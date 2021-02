Radio Radio: “Novità clamorose sullo stadio della Roma. Parnasi non avrebbe la disponibilità dei terreni, Pallotta truffato per 8 anni”

AS ROMA NEWS – La prossima settimana sono attese grosse novità sul fronte Stadio della Roma, che potrebbero essere clamorose. Lo rivela questa mattina il conduttore radiofonico Ilario Di Giovambattista dai microfoni di Radio Radio Lo Sport.

“Mi risulta che il dottor Parnasi non abbia la disponibilità dei terreni sui quali sarebbe dovuto sorgere lo stadio di Tor di Valle. Per otto anni abbiamo parlato del nulla“, afferma Di Giovambattista. “Per otto anni Pallotta è stato truffato visto che ha speso decine di milioni di euro su uno stadio che non si potrà mai fare“.

“Se si scopre che Parnasi non aveva la disponibilità dei terrei, abbiamo giocato per otto anni. Non so se vi rendete conto della gravità della situazione. Pallotta è stato preso in giro, gli hanno raccontato delle cose assurde, con la complicità della stampa e della comunicazione. La Raggi? Stendiamo un velo pietoso: lei non sapeva nulla. Lei diceva una cosa, e gli uffici comunicavano alla Roma altro: su questa cosa lei si dovrebbe andare a nascondere. Lei gettava solo fumo negli occhi dei tifosi“.

“La Roma e questa proprietà, da quello che mi risulta, si dedicherà molto di più alla squadra – prosegue Di Giovambattista -. Dal prossimo mercato i Friedkin cominceranno a pensare seriamente a rafforzare la squadra con massicci investimenti. Lo stadio non sarà più una priorità dei Friedkin come lo era invece per Pallotta”, ha concluso il conduttore radiofonico.

Fonte: Radio Radio