KLUIVERT: “Mi immagino al Lipsia ancora a lungo”

AS ROMA NEWS – Justin Kluivert, uno dei giovani su cui la Roma aveva deciso di puntare in ottica futura, parla a Goal.com del suo passato, del suo presente e del suo futuro da calciatore, che sembra vedere non più in giallorosso ma al Lipsia, squadra in cui milita attualmente, seppur in prestito.

Le parole dell’olandese sono chiare: “Già nel 2018 avevo visitato il centro d’allenamento del Lipsia, non so perché non l’abbia scelto subito, ma ora sono felice di essere qui. Giochiamo ad alto livello in Bundesliga in Champions League. Nagelsmann mi sta rendendo più duttile, mi fa giocare a volte sull’ala, a volte più centrale. Mi piace perché posso giocare ad alto ritmo. Qui c’è più spazio rispetto alla Serie A. Mi immagino al Lipsia ancora a lungo, sono soddisfatto. Voglio dare il massimo fino alla fine della stagione e oltre. Vedremo cosa mi riserverà il futuro”.

Sulla scelta della Roma: “Papà pensava che rimanere un altro anno all’Ajax mi avrebbe fatto bene. È importante ascoltare i consigli dei genitori, ma anche ascoltare sé stessi. Per me era il momento giusto. È stata una mossa che mi ha aiutato molto. Essere di fronte a delle difficoltà per la prima volta nella mia carriera è stato importante, mi ha fatto maturare”.

