Fonseca pensa all’Ajax: contro il Bologna in campo la “Roma 2”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Arriva il Bologna, ma la testa dei romanisti sembra essere ormai tutta concentrata sulla gara di giovedì prossimo contro l’Ajax. Fonseca non può permettersi di mollare il campionato a dieci partite dal termine, anche se le sue scelte di formazione saranno prudenti.

A partire da Smalling e Mkhitaryan, i due acciaccati di lusso che dovrebbero essere risparmiati per la gara di domani: sia l’inglese che l’armeno stanno molto meglio, ma non saranno rischiati. Fonseca dunque se li terrà in caldo per la gara di ritorno contro l’Ajax. La squalifica di Cristante e l‘infortunio di Spinazzola renderà però necessario mandare in campo una formazione “sperimentale”.

In porta confermato Pau Lopez, in difesa con Ibanez e Mancini dovrebbe giocare Fazio. Sulle corsie esterne riecco Karsdorp, mentre a sinistra spazio a Bruno Peres, a meno che Fonseca non decida di dare nuovo spazio a Calafiori.

In mezzo al campo tornerà Villar dal primo minuto, mentre in attacco si rivedrà Borja Mayoral. Spazio anche per Carles Perez e, chissà, anche per Javier Pastore, che smania per avere una chance a partita in corso.

Giallorossi.net – G. Pinoli