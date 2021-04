Il Corriere dello Sport si scusa con Fonseca: “Le bugie da noi hanno le gambe corte”

AS ROMA NOTIZIE – Il Corriere dello Sport, per bocca del direttore Ivan Zazzaroni, si scusa con la Roma e soprattutto con il suo allenatore Paulo Fonseca per l’articolo di qualche giorno fa che il tecnico ha bollato come “bugie” al termine della partita vinta contro l’Ajax.

“Dobbiamo delle scuse a Paulo Fonseca che giovedì sera, dopo aver battuto l’Ajax, un’autentica impresa, con l’educazione e la misura che gli abbiamo sempre riconosciuto ha manifestato il proprio disappunto per alcune “bugie” scritte di recente sulla Roma”.

La notizia uscita da Trigoria di un duro confronto tra squadra e allenatore si è infatti rivelata “parzialmente infondata“, scrive il quotidiano. “Il clima quella domenica non era dei migliori, come è naturale dopo una brutta sconfitta, ma l’unico scontro verbale che in effetti è avvenuto riguardava un “rumoroso” disaccordo su una punizione nella partitella d’allenamento“, precisa il quotidiano sportivo romano.

“Ho grande stima per l’uomo e i suoi modi e amo (amiamo qui al giornale) troppo il nostro lavoro per non riconoscere di aver commesso un errore. Inseguiamo la verità ed evitiamo di scivolare nella falsa informazione“, conclude Zazzaroni dalle colonne del Corriere dello Sport.

Fonte: Corriere dello Sport