ROMA-BOLOGNA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Molto difficile riuscire a immaginare che tipo di formazione ha in mente Fonseca per affrontare il Bologna. L’allenatore dovrà per forza tenere più di un occhio all’impegno di Europa League contro l’Ajax, in programma giovedì prossimo, e per questo si preannuncia qualche sorpresa nell’undici iniziale.

In difesa è probabile l’impiego di Fazio con Mancini e Ibanez, a meno che il mister non decida di schierare Karsdorp tra i centrali. Sulle fasce non è escluso l’utilizzo di uno tra Reynolds e Calafiori, mentre a centrocampo tornerà Villar, con Diawara che dovrebbe essere preferito a Veretout in vista della partita di coppa.

In attacco sicuro l’impiego di Borja Mayoral, con Dzeko a riposo per l’Ajax. Non è da scartare l’utilizzo di Carles Perez, anche se al momento con Pedro dovrebbe essere confermato Pellegrini. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Bologna, partita in programma domenica 11 aprile ore 18:00, diretta tv su Sky Sport:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Ibanez, Fazio, Karsdorp, Diawara, Villar, Calafiori, Pellegrini, Pedro, Borja Mayoral.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Danilo, Soumaro, Dijks, Schouten, Svanberg, Skov Olsen, Soriano, Barrow, Palacio.

Giallorossi.net – A. Fiorini