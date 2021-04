ULTIME DA TRIGORIA: Mkhitaryan torna in gruppo, con l’Ajax ci sarà

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buone notizie per Fonseca dall’allenamento odierno: l’armeno Henrikh Mkhitaryan è tornato ad allenarsi in gruppo nella rifinitura alla vigilia di Roma-Bologna.

Possibile una convocazione per la partita di domani, ma il vero obiettivo dell’attaccante è scendere in campo per Roma-Ajax di giovedì prossimo.

Ancora individuale per Smalling, che sarà di sicuro out per la partita di domani: la speranza è di riaverlo per la partita di coppa, anche se la situazione dell’inglese resta molto incerta.

Redazione Giallorossi.net