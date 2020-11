Fonseca prepara lo sprint: dieci partite per restare alla Roma anche il prossimo anno

AS ROMA NOTIZIE – Paulo Fonseca prepara lo sprint fino a Natale. Il tecnico, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza), si gioca il futuro sulla panchina giallorossa.

Dieci partite in un mese, circa, tra Europa League e Serie A, durante le quali l’allenatore portoghese proverà a non scivolare fuori da una zona Champions, vitale per il futuro della Roma e per la sua carriera.

In scadenza il prossimo giugno, il tecnico ha un’opzione per il rinnovo contrattuale, legata ai risultati della sua squadra ma, soprattutto, alla volontà del club. Sarà dunque Friedkin a decidere: se la Roma dovesse continuare su questi ritmi, è difficile pensare che il texano non decida di proseguire con Fonseca anche per il prossimo anno.

Fonte: La Repubblica