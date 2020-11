ElSha più Milik per una Roma Champions

AS ROMA NEWS – Prosegue la caccia al prossimo direttore sportivo, ma dopo l’addio di Petrachi sembra esserci una sorta di “maledizione“, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). Friedkin infatti non è riuscito ancora ad individuarne uno dopo che le trattative con Campos sono saltate.

Resta in piedi l’ipotesi di inserire a Trigoria un semplice talent scout e di farlo lavorare al fianco di Fienga, Scalera e Ryan Friedkin, a cui andrebbe il compito di imbastire le varie trattative. Fonseca aspetta e per gennaio chiede due rinforzi in attacco.

La Roma infatti ha ripreso a trattare con Napoli e Shangai Shenua per avere Arkadiusz Milik e Stephan El Shaarawy pur non avendo ancora un direttore sportivo a condurre le operazioni. Fonseca vuole ricambi all’altezza lì davanti per dare alla Roma lo sprint giusto nella corsa Champions.

Fonte: Leggo